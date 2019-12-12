E-5’te hareketli dakikalar! Kadın sürücü otobüsün önünü kesti yolu trafiğe kapattı

Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde aracıyla ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. Otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, bir kaç kez otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

Aracından inen kadın otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförünün, üzerine otobüsü sürdüğünü iddia eden kadın polis ekiplerini de aradı. Otobüsteki yolcular ise kadına tepki gösterirken, otobüs şoförüne destek oldu.

KADIN YOLCU: “BEN ŞOFÖRÜN YERİNDE OLSAM SENİ DÖVERDİM”

Otobüs şoförü ise aracıda kamera kayıtları bulunduğunu ve yolcuların yaşananlara şahit olduklarını belirtti. Hastane randevusuna geç kaldığını ifade eden bir kadın yolcu ise, “Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim. Şoför beyefendi biriymiş” dedi. (DHA)