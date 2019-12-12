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E-5’te hareketli dakikalar! Kadın sürücü otobüsün önünü kesti yolu trafiğe kapattı

D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, İETT otobüsünün aracını sıkıştırdığını iddia ederek, otobüsü kilometrelerce takip etti. Bir süre sonra otobüsün önünü kesip yolu trafiğe kapatan kadın, otobüs şoförüyle tartıştı. Şoförle tartışan sürücüye tepki tepki gösteren bir kadın yolcunun "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim" demesi ise dikkat çekti.

12:06 -
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Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde aracıyla ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. Otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, bir kaç kez otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

Aracından inen kadın otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförünün, üzerine otobüsü sürdüğünü iddia eden kadın polis ekiplerini de aradı. Otobüsteki yolcular ise kadına tepki gösterirken, otobüs şoförüne destek oldu.

İETT otobüsünün canına kast ettiğini ifade eden kadın sürücü kilometrelerce takip edip defalarca otobüsün önünü kesti. Foto: DHA

KADIN YOLCU: “BEN ŞOFÖRÜN YERİNDE OLSAM SENİ DÖVERDİM”

Otobüs şoförü ise aracıda kamera kayıtları bulunduğunu ve yolcuların yaşananlara şahit olduklarını belirtti. Hastane randevusuna geç kaldığını ifade eden bir kadın yolcu ise, “Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim. Şoför beyefendi biriymiş” dedi. (DHA)

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