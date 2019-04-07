Hamburg’un merkezinde yer alan gölün adı nedir? (Oyna Kazan 7 Nisan kopyası)

Oyna Kazan kopyası yayınlandı.19:00 Banko yarışmasının yarışmacı sorusu Hamburg'dan geliyor! Hamburg’un merkezinde yer alan gölün adı nedir? Oyna Kazan 7 Nisan kopyasının yanıtını haberimizde.

HAMBURG’UN MERKEZİNDE YER ALAN GÖLÜN ADI NEDİR?

CEVAP: ALSTER GÖLÜ

13. yüzyıldan beri küçük Alster nehri ve daha küçük kollarının sularından birikerek oluşan Alster gölü, günümüzde dinlenmek ve koşu yapmak için popüler bir buluşma noktası. Hamburglular, vahalarının zevkini bir “Alster Suyu” ile çıkarıyorlar.