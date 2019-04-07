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Hamburg’un merkezinde yer alan gölün adı nedir? (Oyna Kazan 7 Nisan kopyası)

Oyna Kazan her gün Instagram hesabından günün kopyasını yayınlıyor. Bugün ise 19.00 Banko kopyası geldi. Kopyaları alanlar sorulara kolaylıkla yanıt veriyor ve rakiplerinden bir adım önde oluyor. 7 Nisan 19.00 kopyası: Hamburg'un merkezinde yer alan gölün adı nedir?

17:56 -
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Hamburg’un merkezinde yer alan gölün adı nedir? (Oyna Kazan 7 Nisan kopyası)

Oyna Kazan kopyası yayınlandı.19:00 Banko yarışmasının yarışmacı sorusu Hamburg'dan geliyor! Hamburg’un merkezinde yer alan gölün adı nedir? Oyna Kazan 7 Nisan kopyasının yanıtını haberimizde.

HAMBURG’UN MERKEZİNDE YER ALAN GÖLÜN ADI NEDİR?

CEVAP: ALSTER GÖLÜ

13. yüzyıldan beri küçük Alster nehri ve daha küçük kollarının sularından birikerek oluşan Alster gölü, günümüzde dinlenmek ve koşu yapmak için popüler bir buluşma noktası. Hamburglular, vahalarının zevkini bir “Alster Suyu” ile çıkarıyorlar.

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