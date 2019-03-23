Havada vuruldu evin bahçesine düştü!

Olay, saat 16.00 sıralarında Derecik ilçesinde meydana geldi. İlçede konuşlu 34. Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı üs bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince tespit edilerek dronesavar ve silah atışları ile vurularak düşürüldü.

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İlçenin Koçyiğit Mahallesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulu yakınında bulunan bir evin bahçesine düşen drone, daha sonra güvenlik korucuları tarafından ateş altına alındı.

Drone’un düştüğü bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. DHA