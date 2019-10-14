İstanbul’da annelere deprem eğitimi verildi!

Vatandaşlarda afet bilincini oluşturmak amacıyla Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından öğrenci velilerine eğitim verildi. Bahçelievler Hazım Ersu İlkokulu’nda gerçekleşen eğitimde “Afette Panik Değil Bilinç” başlığı altında afet anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Çok sayıda velinin katıldığı eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve artçılarıyla yeniden gündeme gelen deprem anında neler yapılması gerektiği konusu da anlatıldı. Depremin ardından çocuklarını almak için okullara akın eden veliler, bu sefer okulda gerçekleşen eğitimle afetlere karşı bilinçlendirildi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ VELİLERE DEPREM ÇANTASI HEDİYE ETTİ

Eğitimde, deprem öncesinde deprem çantasının hazır bulunması gerektiği vurgulanırken, veliler, çantanın içerisinde yer alması gerekenler konusunda da bilgilendirildi. Eğitimde ilk 72 saatin önemine de dikkat çekilirken, kimi veliler 17 Ağustos 1999 depreminin görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da velilerle bir araya gelerek afet bilincinin önemine dikkat çekti. Eğitim sonunda ise olası depremlere karşı hazırlıklı olunmasına dikkat çekmek amacıyla velilere deprem çantası hediye edildi.

Eğitimlerin, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde verilmesi planlanıyor. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekipleri, vatandaştan gelen tüm talepleri yerinde inceliyor. Belediye bünyesinde kurulan çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor. Deprem zamanı kriz merkezi kurup, ihbarlara en kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Ayrıca, ilçede kentsel dönüşümü hızlandırıcı çalışmalarının başladığı bildirildi.

BAHADIR, “DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ”

Vatandaşlara afet bilincinin kazandırılması için eğitimlerin devam ettiğine dikkat çeken Bahçelievler Belediye Dr. Başkanı Hakan Bahadır, “Deprem Türkiye’nin gerçeği bunu kabul etmek lazım ama bu gerçekle yaşamasını öğreneceğiz. Biz tedbirlerimizi alırsak depremsel dönüşümümüzü, eğitim bazlı dönüşümlerimizi yaparsak hiçbir sorunumuz olmaz. İşte bugün de biz Bahçelievler Belediyesi Kent Meclisi Kadın Konseyi olarak burada annelerimize, velilerimize deprem öncesinde ve anında neler yapmaları gerektiğini, deprem çantalarında nelerin olması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Bahçelievler Belediyesi sivil savunma ekibi ve gönüllü destekçiler eğitimler yapıyorlar. 5.8’lik deprem bir uyarı, bize daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini hatırlattı. Bahçelievler’de herhangi hasarlı bir binamız yok, 8 tane geçici olarak emniyet açısından mühürlediğimiz yer var. Onun haricinde hiçbir yer yok” dedi. Afet eğitimi sonunda velilere deprem çantası hediye edilirken, eğitimlerin ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde devam edeceği duyuruldu. DHA