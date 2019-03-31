İmamoğlu’ndan ilk açıklama

Özlem GÜVEMLİ, Fatma VURGUN- SÖZCÜ

18 Aralık 2018’de adaylığı resmen açıklanan İmamoğlu, 103 günlük maratonun ardından seçim sonuçlarını takip etmek için CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geldi.Saat 17.00’da yurt genelinde sandıkların kapanmasıyla birlikte CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kameralar karşısına geçti.

Sözlerinin başında Malatya’da meydana gelen ve 2 Saadet Partilinin hayatını kaybettiği olaya değinen Ekrem İmamoğlu “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum.” dedi.

İstanbul'da güzel bir seçim süreci yaşandığını belirten İmamoğlu “Aynı şekilde devam etmesini diliyoruz.İl başkanımız ile vatandaşlarımızı buradan bilgilendirmeye devam edeceğiz.Güzel, sıkıntısız, problemsiz sürsün. İstanbulumuza ve Türkiye'ye hayırlı olsun” dedi.

“İSTANBUL HALKININ İÇİ RAHAT OLSUN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kentte seçime katılım oranının yüksek gözüktüğünü söyledi. Kaftancıoğlu “Oy veren ve seçimde görev yapanlara bu sürecin sakin ve huzurlu geçmesini sağladıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Seçim merkezinde 120 görevlinin ilçelerden gelen sonuçları topladığını belirten Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanlığında kurulan sistemden ve gönüllü ağı ile bilgilerin kendilerine ulaşacağını kaydetti ve “İstanbul halkının içi rahat olsun” dedi.