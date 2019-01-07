Kayıp ehliyet ücreti nereye yatırılır? Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır?

Yeni düzenleme ile birlikte artık yeni ehliyet alma ve ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılıyor. Ehliyetini kaybeden vatandaşlar için kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? Kayıp ehliyet ücreti nereye yatırılır? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Ehliyetinizi kaybettiğinizde nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizde yapmanız gerekenler gibi bir takım işlemler vardır. Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? Kayıp ehliyet ücreti nereye yatırılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

2018 KAYIP EHLİYET NASIL ÇIKARILIR?

Ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar yeni ehliyet çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmalıdırlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yoğun olduğu için öncesinde ALO 199 hattını arayarak kaybolan veya çalınan ehliyet işlemleriniz için randevu alırsanız, daha az süre beklemiş olursunuz. Aksi takdirde randevu alan vatandaşlar işlemlerini bitirdikten sonra sıra size gelecektir. Bu yüzden saatlerce beklemek durumunda kalabilirsiniz.

Eski tip uygulamalarda nüfus cüzdanını yada ehliyet belgesini kaybedenlerin ilan vermesi gerekmekteydi. Fakat yeni uygulamada vatandaşın ilan verme gibi bir zorunluluğu yok.

Müracaatınızın ardından size 15 gün süreli geçici ehliyet belgesi verilir. Ehliyetiniz de yaklaşık olarak 10 gün içerisinde adresinize gelmiş olur.

KAYIP EHLİYET ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 2018

Kaybettiğiniz ehliyetinizi yeniden çıkarmak istediğinizde istenen belgeler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. Bu başlıklar alt başlıklarda tek tek açıklanmıştır.

– Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

– Sürücü Olur Sağlık Raporu

– Biyometrik fotoğraf

– Kart ücreti ödemeleri

– Kan grubu kartı

– Dilekçe ve parmak izi

KAYIP EHLİYET ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bu ücreti Maliye Bakanlığı Veznelerine yani Vergi Dairelerinin veznelerine ya da belirtilen bankalara yatırmanız gerekli. Daha önceden Emniyet Genel Müdürlüğünde işlemler yapılırken burada ödeme yapılabilmekteydi. Bu uygulama kaldırıldı. Ehliyet işlemleriniz için giderken ödemenin kesinlikle yapılmış olması şart. Ehliyet için istenen ücreti bankalara yatırmanız daha kolay olduğundan Vergi dairelerindeki iş yoğunluğundan dolayı sıra beklemekten de kurtulmuş olursunuz. Bunun için ödemeniz gereken ücret toplamda 15 TL'dir. Bunun 13 TL'si değerli kağıt, 2 TL'si ise himzet bedelidir.

2018 EHLİYET KAYBETMENİN CEZASI NE KADAR?

Eskiden olduğu gibi ehliyetini kaybedenler herhangi bir ceza ücreti ödemez. Sadece ehliyet belgesi çıkarma ücreti ödersiniz. Burada önemli olan husus, eski ehliyet belgesini kaybedenler yeni ehliyet belgesi çıkarma hizmetinde yararlanacağı için ehliyet yenileme ücreti gibi sadece 15 TL ödeyeceklerdir. Fakat yeni ehliyetini kaybedenler ise 159 TL ödeyecektir.