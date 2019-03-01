Kesik bacak cinayetinde 2 tutuklama!

Salı günü akşam saatlerinde tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü işyerinde öldürdükten sonra parçalara ayırarak çeşitli yerlere atan Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz, Turgut K. ve Fatih D., Polis tarafından Kadıköy, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bir çöp konteynerinde bulunan bacaklardan yola çıkılarak yakalanmışlardı.
Emniyette suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz tutuklanırken, Fatih D. ve Turgut K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dört parçaya bölünerek İstanbul'un çeşitli yerlerine atılan Rıza Rıfat Öztürk'ün bacakları, kafası ve gövdesi bulunurken, kollarını bulmak için ise çalışmalar sürüyor.
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