Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Olay, Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Jandarma ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındakinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonrasında, otomobilin sahibi olan M.H. gözaltına alındı. Savcılığa bilgi verildikten sonra hakkında hem 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Bu arada hakkında işlem yapılan M.H.’nin ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu, aracına sığmadığı için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

DHA