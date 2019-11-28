Malatya-Adıyaman’dan sonra Malatya-Elazığ kavgası kapıda!

Her şey, Malatya Valisi Aydın Baruş’un; Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü çevresinde mantar toplayan köylüler tarafından keşfedilen, Elazığ Valiliği tarafından Saklıkapı ve Kara Leylek adları verilen kanyonlara sahip çıkmasıyla başladı.

Kanyonları gezen Vali Baruş, “İnşallah Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Valiliği olarak bazı çalışmalarımız olacak” demesi üzerine sivil toplum kuruluşları ayağa kalktı.

“HER İLİN VARLIKLARINA SAYGI DUYULMALI”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, “Biz il olarak turizmin bölgesel olarak yaklaşılması gereken ve yoğun bir işbirliği gerektiren bir alan olduğunu düşünüyoruz. Her ilin varlıklarına ve değerlerine saygı duyarak ve kısır tartışmalardan uzak durarak hareket edilmesi ehemmiyet arz etmektedir” dedi.

“YENİ BİR KRİZ YAŞANMASIN”

Elazığ Şehir Meclisi Platformu’nun açıklamasında ise “Hatırlarsanız bundan bir buçuk ay önce Malatyalılar ile Adıyamanlılar arasında sınır yüzünden bir kavga çıkmıştı” denilerek, şu ifadelere yer verildi: “Komşu ilimizin Valisi Sayın Aydın Baruş beyefendiyi yeni bir krize sebep olmamak adına konu hakkında daha hassas davranmaya davet ediyoruz.”

Fırat Kültür Sanat Ve Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Çam ise, şu sözlerle Vali Baruş’a tepki gösterdi: “Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları Elâzığ'ındır ve öyle kalacaktır tabii ki sadece Malatya değil tüm iller ve dünya buradan faydalanacak ve gezecektir.”

“MALATYA SINIRLARINA TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİL”

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut da kanyonların fiziki olarak Elazığ sınırında kaldığını ve Malatya sınırlarına taşınmasının mümkün olmadığını belirterek, “Sadece Malatya’dan değil Türkiye’nin her tarafından ziyaretçi bekliyoruz” dedi.