Masum sandığınız cümleler ‘cinsel taciz’ olabilir

Masumane bir şekilde kullandığınız kimi kelime ve cümleler başınıza iş açabilir. Çünkü; Yargıtay kararlarına göre; “Senin adın ne, niye kaçıyorsun benden?”, “Aşkım nasılsın, bugün bana kızgın mısın?” gibi sözler cinsel taciz sayılıyor. Beğeni ifade eden cümlelerin her zaman o kadar masum olmadığına dikkat çeken Avukat Feyza Altun, “Reşit olan karşı taraf açık ve net bir karşılık vermedikçe beyanlar devam ederse cinsel taciz olabilir” ifadelerini kullandı.

‘Cinsel taciz’ suçuna ilişkin geçmiş yıllardaki Yargıtay kararlarını sosyal medya hesabından paylaşan avukat Feyza Altun, “TCK'da nelerin taciz olduğu tek tek sayılmaz. Erkekler şunu yaparsa taciz, kadınlar bunu yaparsa taciz diye bir ayrım yoktur. Cinsel dokunulmazlığa karşı en kutsal unsur açık, net ve gönülden rızadır. Bu beyanı almadığınız her an iki kere düşünün” diyerek, kamuoyunda tartışmalara neden olan ‘rıza'ya dikkat çekti.

YARGITAY'DAN İLGİNÇ KARARLAR

Yargıtay kararlarına göre, “Aşkım nasılsın, bugün bana kızgın mısın?”, “Seni öpebilir miyim?”, “Bana sen lazımsın”, “Senin adın ne, niye kaçıyorsun benden?”, “Buluşalım, gözlerin çok güzel beni öldürüyor”, “Haydi birlikte kaçalım” sözleri cinsel taciz yayılabilecek mesajlar arasında yer alıyor. 2001 tarihli bir Yargıtay kararında ise, sanığın kalbini göstererek, “Şuramda bir şey var, senden hoşlanıyorum, çok güzelsin” şeklindeki sözleri cinsel taciz olarak nitelendirilmişti.

‘SEVDİĞİNİ SÖYLEMENİN BİR SINIRI VAR'

Beğeni ifade eden cümlelerin, reşit olan karşı tarafın karşılığı olmadıkça cinsel taciz olabileceğini vurgulayan avukat Feyza Altun, “Beğeni ya da sevgi ifade eden cümleler her zaman o kadar masum olmayabilir. Bu tür cümleleri hangi durum ve şartlarda söylediğinize göre cinsel taciz sayılıp sayılmaması konusunda ince bir çizgi var” dedi.

AMAN DİKKAT!…

‘İnsan sevdiğine naz yapar kızım', ‘Gel seninle kaçalım', ‘Çok tatlı alo deyişin var tanışalım, ‘Gözlerin çok güzel beni öldürüyor' gibi beyanların Yargıtay kararlarına göre taciz sayıldığını hatırlatan Avukat Feyza Altun “Bana göre; “Senden hoşlanıyorum, çok güzelsin” gibi beğeni ifade eden cümlelerden sonra reşit olan karşı taraf açık ve net bir karşılık vermedikçe beyanlar devam ederse cinsel taciz olabilir. Yani sevdiğini söylemenin de bir sınırı ve adabı var. İletişim kurarken dikkatli olmak gerekir” diye konuştu.