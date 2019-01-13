Mersin’de, Cumhur İttifakı tarafları ilk kez buluştu

Cumhur İttifakı’nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP’li Hamit Tuna’nın ilk seçim ofisi açılışı, Cumhur İttifakı’nın taraflarını buluşturdu. Törene AKP Mersin milletvekilleri ile AKP’li il ve ilçe başkanları da katıldı. Açılışta konuşan MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, “İttifakın şer odaklarının karşısında tek bir yürek olduğunu” dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP'li Hamit Tuna'nın ilk seçim ofisi Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'nde açıldı. Açılışa MHP ve AKP il başkanlarının yanı sıra AKP Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan da katıldı. Törende MHP'li ve AKP'li il ve ilçe başkanları da hazır bulundu.

Açılışta konuşan MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, ‘Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin geleceği için kurulduğuna vurgu yaparak, ittifakın şer odaklarının karşısında tek bir yürek olduğunu dile getirdi.

“MERSİN'DE CUMHUR İTTİFAKI ADAYI HAMİT TUNA'DIR”

AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise vatanını, milletini ve bayrağını seven Türk milletiyle el ele vererek Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna'yı büyükşehir belediye başkanı yapacaklarını söyledi.

Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan'da yaptıkları konuşmalarında, 31 Mart'taki seçimlerde Türkiye'de ‘Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını belirterek, ittifakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'yı belediye başkanı yapmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade edip, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

“120 GÜNDÜR SAHADAYIZ”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, 120 gündür sahada olduklarını dile getirerek şöyle konuştu; “120 gündür sahadayız. Karşılığımız mükemmel. Bu kent bizi gerçekten kabul etmiş. Gezilerimizde bunu görüyoruz. Toplumun her katmanına girmek suretiyle sırça köşklerden değil milletin içerisinde olarak yönettiğimiz Toroslar gibi inşallah büyükşehir belediyesini de hep birlikte yöneteceğiz”

“BU KENTİ HUZUR VE MUTLULUĞUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ”

Mersin'in liman kenti ve Ortadoğu'ya açılan kapı olması nedeniyle son derece önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Tuna, insanların öncelikle huzur ve güven istediğini ifade ederek, “Bu kent adeta Türkiye'nin bir minyatürü. Bu kentte insanlar öncelikle huzur ve güven istiyorlar, uzlaşmacı yapı istiyorlar. Akşam sokağa çıktığı zaman gönül rahatlığı içerisinde gezebilme özgürlüğünü istiyorlar. Allah izin verirse sizler arkamızda durduğunuz sürece bunu yapmaya gücümüzde, gönlümüzde yeter” şeklinde konuştu.

“BİZİM TEK DERDİMİZ VAR O DA BU KENT”

Mersin'in çok kimlikli bir kent olduğunu söyleyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu kentte tarım, turizm, lojistik, sanayi, teknoloji, sanat, spor hepsi var. Bu paydaştaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek Mersin'i dünya kenti yapacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra öncelikle işsizliği azaltacağız, ulaşım sorununu çözeceğiz, tarımı geliştireceğiz. Ortaya koyacağımız projelerimizle ve genel iktidarın yapacağı projelerle Mersinimizi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehri yapacağız. Bu kenti huzurun ve mutluluğun başkenti yapacağız. Bizim tek derdimiz var o da bu kent. 31 Mart sonrasında yetki verildiği takdirde bu kentin tamamında kardeşçesine bir yaşam için söz veriyorum”

Konuşmaların ardından dualarla seçim ofisinin açılış kurdelesi programa katılan protokol üyeleri tarafından kesildi.