Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sağanak yağış ve fırtınaya karşı önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir’in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Burdur’un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.), Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANISA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile, Burdur’un güney ilçeleri ve Hatay’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın 1200 m ve üzeri yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 7°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Ankara çevreleri ve Eskişehir’in güney kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SIIRT °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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