Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sağanak yağış ve fırtınaya karşı önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir’in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Burdur’un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.), Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

IZMIR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile, Burdur’un güney ilçeleri ve Hatay’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın 1200 m ve üzeri yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Ankara çevreleri ve Eskişehir’in güney kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı