Meteoroloji’den son dakika sel ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Sakarya’nın doğusu, Samsun’un doğu ilçeleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca İstanbul’un Anadolu Yakasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sğanak yağışlı

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege’nin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık