Oğlunun düğün davetiyesini dağıtıyordu… Acı haber!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy karayolunda meydana geldi. 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun davetiyelerini akrabalarına dağıtmak için yola çıkan Mehmet Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY350 plakalı otomobil, Aksaray’dan Ortaköy istikametine giderken, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 42 V 7440 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Kamil Yıkmış (60) idaresindeki 68 T 0199 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Çiftçi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yeğeni Caner Çiftçi (10) ve hafif ticari araç sürücüsü Kamil Yıkmış yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mustafa Çiftçi´nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA