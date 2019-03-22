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Son dakika haberi… Gözaltı yok, tebligat var!

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci-yazar Ayşenur Arslan imza gününe katılmak için geldiği Eskişehir'de, kaldığı otelde gözaltına alındığı iddia edildi. Çıkan haberler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada gazeteci-yazar Ayşenur Arslan’ın gözaltına alındığı yönde haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Halk TV'ye konuşan Ayşenur Arslan ise, "Şu anda ben oteldeyim. Bir problem yok. Yarın ifade vermeye gideceğim" dedi.

Kemal ATLAN
19:28 -
Haberler Gündem

Eskişehir Kent Konseyi tarafından düzenlenen BirGün Gazetesi Yazarları ile Analiz programı ve imza gününe katılmak için Eskişehir'e gelen gazeteci-yazar Ayşenur Uyanık (Arslan) istirahat ettiği otelde polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Gözaltına alınmak istendiği süreçte, basında çıkan haberlerin asılsız olduğu Emniyet Müdürlüğü tarafından iddia edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FOTO:SÖZCÜ

TEBLİGAT YAPILMIŞ

“22.03.2019 günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22.03.2019 günü saat 19:00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FOTO:SÖZCÜ

AYŞENUR ARSLAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV’ye konuşan Ayşenur Arslan ise “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim” dedi.

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Son güncelleme: android-time 21:40 22.03.2019
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