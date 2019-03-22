Son dakika haberi… Gözaltı yok, tebligat var!

Eskişehir Kent Konseyi tarafından düzenlenen BirGün Gazetesi Yazarları ile Analiz programı ve imza gününe katılmak için Eskişehir'e gelen gazeteci-yazar Ayşenur Uyanık (Arslan) istirahat ettiği otelde polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Gözaltına alınmak istendiği süreçte, basında çıkan haberlerin asılsız olduğu Emniyet Müdürlüğü tarafından iddia edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEBLİGAT YAPILMIŞ

“22.03.2019 günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22.03.2019 günü saat 19:00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AYŞENUR ARSLAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV’ye konuşan Ayşenur Arslan ise “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim” dedi.