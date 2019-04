Son dakika… CHP’den flaş ‘Büyükçekmece’ açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul’da devam eden oy sayma işlemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidarın YSK’yı etki altına almaya çalıştığını ifade eden Öztrak, “İktidar sözcüleri birtakım organize işlerden bahsetmek suretiyle YSK’yı, ilçe seçim kurullarını baskı altına almaya çalışmaktadır. Siz sandık kurullarını yaparken, sandık kurulu başkanları memur olacak ya da sizin yapmış olduğunu düzenlemelerle yöresinde tanınan bilinen kişiler arasından seçilecek denmiş. Bu sandık başkanları atanmış hiçbir itiraz olmamış. Şimdi bunlar arasında FETÖ’cü var mı sorusu son derece tehlikeli bir sorudur” dedi.

“İTİRAZ HİSLERLE YAPILMAZ, KANUNA GÖRE YAPILIR”

İktidarın İstanbul’u Türkiye’den daha çok önemsediğini ifade eden Öztrak, “Türkiye’yi gerekirse gözardı ediyorlar ama İstanbul’u bir türlü bırakamıyorlar. Bu kadar İstanbul’u bırakmama konusundaki ısrar, Bülent Arınç’ın şu sözlerini hatırlatıyor: ‘Birileri oturduğu koltuklardan kalkmamakta, o koltukları bırakmamakta ısrarcıysa bilin ki altını pisletmiştir.’ Şimdi ben soruyorum, gariplik hissettiği için, bu oyların yeniden sayılmasını istemek, seçimleri düzenleyen kanunun hangi maddesinde yazıyor? Seçim ciddi iştir. İtiraz hislerle yapılmaz, kanuna göre yapılır” dedi.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu tek tek isim verdi! Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim | Son dakika haberleri

“MİLLET SIKILDI”

İktidara eleştirilerini sürdüren Öztrak, “İstanbul’da seçim sonuçlarını beğenmeyenler, 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi seçimi çalmaya çalışmaktadır. Yapılan şey açıktır, önce geçersiz oyları say, istediğini alamayınca hepsini say, o da olmazsa yeniden seçim talep et. Millet artık bunların bu kibirlerinden, oyunbozanlıklarından, mızıkçılıklarından sıkıldı” ifadelerini kullandı.

“BU SEÇİMİ KİM YÖNETTİ?”

Şaibe iddialarına sert tepki gösteren Öztrak, “‘Seçimde şaibe var’ diyenlere sesleniyoruz. Bu seçimi kim yönetti? Seçimi sizin adalet bakanı ve içişleri bakanı yürüttü. YSK, bu seçimi adil, tarafsız ve güven içinde yapılmasını sağlıyor. O zaman siz becerememişsiniz” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika: AKP'li Yavuz: Fark şuan 14 binlere inmiş durumda

BÜYÜKÇEKMECE İDDİALARINA CEVAP VERDİ

İktidarın Büyükçekmece iddialarına da yanıt veren Öztrak, “Şimdi bir Büyükçekmece hikayesi çıktı. Bir kere şunu söylemek lazım, seçmen listeleri 31 Ocak’ta kesinleşti. 31 Ocak’a kadar nerdelermiş? Ben bizim yaptığımızı söyleyeyim. Bu kayıtlarda yolsuzluk yapan ve nüfus müdürlüğünün daha doğrusu oradaki Vali, Kaymakamın talebiyle nüfus müdürlüğü emrine verilen Büyükçekmece’deki işçi kadrosundaki kişinin yapmış olduğu usulsüzlükler 2017 yılına gitmiş. 354 seçmeni kapsıyor. Bu 354 seçmen de dahil biz CHP olarak Büyükçekmece’de 767 kişiye itiraz etmişiz. Bu 354 kişi de dahil bizim itirazımız sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece’deki seçmen kaydı silinmiş, bu iş bitiş. ‘Bir yıkılmış binada şu kadar seçmen’ diyorlar. Arkadaşlar yıkılmış bina kentsel dönüşüm sürecinde olan bir binadır. Bu binada yaşayan kişilerde çevredeki sokaklara yerleşmişler ama seçmen kayıtları orada. Bunu gelmiş polis araştırmış. Şimdi neyin peşindeler? Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan işlerden böyle ciddi senaryolar çıkarmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“YSK, BU KEPAZELİĞE NOKTAYI KOYACAK TEK KURUM”

YSK’ya seslenen Öztrak, “Bu organize işler iddialarını akılla mantıkla izah etmek mümkün değildir. YSK, bu kepazeliğe noktayı koyacak tek kurumdur. Bu kumpasın kesinlikle bir parçası olmamalıdır. YSK, bir an önce görevini yerine getirmelidir. Yıllardır ağızlarından milli irade lafını düşürmeyenlerin bugün İmamoğlu’nun aldığı oyları küçümsemesi ayıbın daniskasıdır. Bunu kim soruyor, Yüzde 25 oyla İstanbul’a başkan olan kişi soruyor. Yüzde 48.8 oy alan İmamoğlu’na İstanbul’u yönetemezsin diyor. Şunu herkes bilsin, bizim kavgamız milletin iradesine sahip çıkmanın kavgasıdır. Mücadelemiz sandığın namusunu koruma mücadelesidir” dedi.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

Son sandık verilerini de paylaşan Öztrak, “İstanbul'daki verilere gelince; sandıkların yüzde 94,88'i sayıldı. Saat 18.00 itibariyle YSK’dan aldığımız rakamlara göre, Ekrem İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor. Biraz önce Genel Başkan yardımcımız Sayın Erkek bana bir rakam verdi. Orada da 15 bin 153 oyla İmamoğlu, önde. Gördüğünüz gibi inip çıkıyor ama 15 binin etrafında dolaşıp duruyor. Sonucun değişmeyeceğini görenler, ‘bütün oyları yeniden sayın’ diyor bu ayıptır” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER”

Öztrak, “Şimdi, Sayın Binali Yıldırım’ın bu sandıklardan çıkmayacağını görüyorlar ama sandıklardan Binali Yıldırım’ı çıkarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler. Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız” dedi.