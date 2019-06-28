Son dakika… İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Hayri Baraçlı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti “23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız'a, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.”

Açıklamanın sonunda İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1.Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan'ın imzaları yer aldı.

MAKAM ARACI POLEMİĞİ



İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 31 Mart’tan sonraki seçim kampanyası döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makam aracı polemiği yaşamıştı. İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB genel sekreterinin 3 adet makam aracı olduğu söylemişti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı program sırasında “Görevimden dolaylı tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım. İBB Başkan Adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp, bulunduğum makama tahsisli bir araç ve şoför bulunmaktadır” mesajı göndermişti. İmamoğlu da “24 Haziran'da yüz yüze konuşuruz. Ben hangi makam arabalarının size ait olduğunu gösteririm. Garajlarda hangi araçlar var, kime tahsisli… Bu süreçte iade etmiş olabilirler. O cumartesi makam araçlarını Yenikapı'ya dizdirecektim. Ben bürokrasinin ne olduğunu çok iyi bilirim. Devlet adamlığını çok iyi bilirim. Bir genel sekreter insanları toplayıp, kahvaltı verip insanları kışkırtmaz. Onun için muhatabım değil. 24 Haziran'da Sayın Genel Sekreter, ben size makam arabalarınızı gösteririm. Benim ne demek istediğimi o anlıyor” demişti.

