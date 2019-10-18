Son dakika… TC uyruklu IŞİD’liler Türkiye’deki cezaevlerine getiriliyor

Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyini terör örgütü PKK'dan temizlemek için 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekâtı başlatılmıştı.

Harekâtın 9. gününde Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başladı.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG 444 kilometre genişliğinde bir alanı terk edecek

Terör örgütü PKK'nın çekildiği alanlarda bulunan cezaevlerindeki tutuklu IŞİD mensuplarının ise Türkiye'ye getirileceği ve cezaevine konulacağı öğrenildi. İlk etapta Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenilen yaklaşık 150 IŞİD'li teröristin, Türkiye uyruklu olduğu belirtildi.

YABANCI UYRUKLULAR TEL ABYAD’DA KALACAK

Öte yandan yabancı uyruklu IŞİD’lilerin ise Tel Abyad’daki Suriye Milli Ordu gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri öğrenildi.

OPERASYON NOKTALARINDA SON DURUM NE?

Barış Pınarı Harekâtı; yoğunluklu olarak, Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın hemen karşısında bulunan Resulayn ilçelerinde sürdürülüyor. Tel Abyad’da operasyonun 7’nci gününde hakimiyet sağlanmış ve TSK destekli SMO (Suriye Milli Ordusu) unsurları kentte kontrolü sağlamıştı.

RESULAYN’DAN SİLAH SESLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ancak Resulayn’da kent merkezinde hakimiyet tamamen sağlanmış değil. Her ne kadar operasyonun 6’ncı gününde şehir merkezi ele geçirilse de teröristlerin kent içerisindeki tünellere sığınmaları ve kilise, cami gibi kutsal mekanları mesken tutup saldırılarına devam etmeleri sonucu çatışmalar yer yer sürüyor. Dün gece Resulayn’dan gelen yoğun çatışma sesleri günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Bugün de Resulayn’dan silah sesleri gelmeye devam ediyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Resulayn’da teröristlerin yaktıkları lastikler gökyüzünü siyaha bürüdü.

SMO MENSUPLARI AKÇAKALE’YE GELDİ

Öte yandan Reuters haber ajansı, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmanın ardından Şanlıurfa’nın Akçale ilçesinden yeni fotoğraflar geçti. Ajansın paylaştığı karelerde Tel Abyad’dan dönen Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları Akçale’ye girerken görülüyor.

CEYLANPINAR’DA HAYAT NORMALA DÖNÜYOR

Öte yandan Ceylanpınar ilçesinde de hayat normale dönüyor. Harekat nedeniyle ilçeyi terk eden Ceylanpınarlılar evlerine dönmeye başladı.