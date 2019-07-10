Son dakika… Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Tunceli’deki operasyonlarda teröristlere ağır bir darbe daha indirildi. Hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İşçileri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.