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Son dakika… Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin hale getirildiği duyurdu.

20:37 -
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Son dakika… Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Tunceli’deki operasyonlarda teröristlere ağır bir darbe daha indirildi. Hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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İşçileri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme: android-time 21:09 10.07.2019
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