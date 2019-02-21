Süper Loto’da devir sürüyor! Süper Loto sonuçları açıklandı… İşte 21 Şubat Süper Loto sonuçları!

21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 22 milyon 804 bin TL belirlendi. 11. haftanın sonunda da talihli numaraları bilen çıkmadı. Şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam edecek. Oyunseverler heyecanla gelecek Perşembe akşamı için kuponlarını hazırlamaya koyuldu. İşte 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto 592. hafta çekiliş sonuçları:

2, 6, 15, 19, 22, 50

İKRAMİYEMİ NASIL ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.