TOKİ canlı yayın izle: TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oluyor! İşte kazananlar…

TOKİ talep toplanan 6 bin 300 konutun sahibi canlı yayında gerçekleştirdiği kura çekilişi ile belirliyor. TOKİ kuralarının ilki bugün Başakşehir Kayabaşı için çekilecek. 26-27 Haziran saat 10.00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. En çok talep gösterilen yerlerden biri Başakşehir Kayabaşı ve Başakşehir Ayazma olarak dikkat çekiyor. Düşük gelire sahip vatandaşlar ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ’nin gerçekleştirdiği Başakşehir Kayabaşı konutları için kura çekimini canlı yayın izlemek istiyor. TOKİ’nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanmak isteyenler geçtiğimiz aylarda başvurularını yaptı. İşte TOKİ çekilişi canlı izle bağlantısı ve kura detayları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını açıklandığı anda aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

2020’DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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