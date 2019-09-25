Üniversitedeki lüks konutun sırrı çözüldü

Sosyal medya kullanıcıları Konya Selçuk Üniversitesi'nde içerisinde kamelya, kış bahçesi, çocuklar için oyun parkı ve havuzu olan bir konutun fotoğrafını paylaşarak üniversite rektörü Mustafa Şahin’den bir açıklama yapmasını istedi. Artan tepkiler üzerine Rektör Şahin, konutun devlet protokolu için misafirhane olarak kullanıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca sosyal medyada paylaşım yapanlara ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı da ifade edildi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle;

“LÜKS KONUT FETÖ’DEN TUTUKLANAN ESKİ REKTÖR DÖNEMİNDE YAPILMIŞ”

“Son zamanlarda bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haber sitelerinde üniversitemiz rektörlük konutuyla ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşımlar ve haberler yapılmıştır. Söz konusu konut ve çevre müştemilatı, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve tutuklanan önceki dönem rektörü tarafından 2012 yılı yatırım planına alınmış ve 2014 yılında da tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'in göreve geldiği tarihten önce yapımı tamamlanan bu alana rektörümüzün görev süresi içinde ilave herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Bu konut resmi misafirhane olarak devlet protokolünün ağırlanmasında kullanılmaktadır” denildi.

PAYLAŞIM YAPANLARA SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, paylaşımlar ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı hatırlatılarak, “Rektörümüzü karalamak, itibarını zedelemek ve üniversitemiz kurumsal kimliğine zarar vermek maksadıyla bu haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yapanlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır”