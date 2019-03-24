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Üsküdar’da işçiler onarım yaparken çatıda yangın çıktı

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında işçiler onarım yaparken izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20:07 -
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Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin çatıda onarım yaptığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:12 24.03.2019
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