Üsküdar’da yangın söndürmeye çalışan itfaiye eri çatıdan düştü

Üsküdar'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Paşalimanı Caddesi’nde bulunan 2 katlı yalının çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çenkelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı sırada, Hakan Güney isimli itfaiye eri, kopan parça ile birlikte çatıdan yere düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Bu sırada itfaiye erleri arasında panik yaşandı. Düşen itfaiye eri sedye ile yola çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Arkadaşlarına yardım etmeye çalışan bazı itfaiye erlerinin ağladıkları görüldü. Bir süre sonra gelen ambulansa konulan itfaiye eri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada, itfaiye erinin düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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