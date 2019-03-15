Yeni Zelanda nerede? Cami saldırısı nerede yapıldı?

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirlen korkunç saldırı sosyal medyada da canlı yayınlandı. Dört tarafı denizlerle çevrili olan Yeni Zelanda da dünya gündeminde ilk konu oldu. Peki, Yeni Zelanda nerede?

YENİ ZELANDA NEREDE?

Kuzey ve Güney Adaları ile bazı küçük adalardan oluşan ve dört tarafı sularla çevrili olan Yeni Zelanda en yakın komşusu konumundaki Avustralya’ya yaklaşık 2.200 km mesafededir.

Ülkede genel olarak ılıman iklim hakimdir. Dört mevsimin arasında sıcaklık farklarının göreceli olarak düşük olduğu Yeni Zelanda’da Eylül, Ekim, Kasım ayları İlkbahar, Aralık, Ocak, Şubat ayları Yaz, Mart, Nisan, Mayıs ayları Sonbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise Kış mevsimi yaşanmaktadır.

Yazın hava sıcaklığı 20 ila 25 derece, Kışın ise 5 ila 15 derece arasında seyretmektedir. Kuzey Adanın en kuzey kesimlerinin Yaz aylarında sub-tropik iklim özellikleri gösterdiği,Güney Adanın dağlık yüksek kesimlerinde kış aylarında sıcaklığın -10 dereceye kadar düştüğü görülmektedir. Yerleşimin yoğunlaştığı kıyı kesimleri yıl boyu dengeli olarak yağmur ve güneş almaktadır. Başkent Wellington coğrafi konumu itibariyle yıl boyunca sert rüzgara maruz kalmaktadır.

CHRİSTCHURCH NEREDE?

Christchurch; Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bir şehirdir. 363.200 kişilik nüfusuyla, Güney Adasının en büyük şehri durumundaki Christchurch, hem görünüşüyle hem de atmosferiyle tam bir İngiliz kentine benzemektedir.