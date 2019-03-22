Mehmet Aşık Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık, 1966 yılında Dernekpazarı, Kondu Mahallesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dernekpazarı’nda okudu. 1982-1983 yıllarında Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. 1983 – 1989 yılları arasında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 2005 – 2009 yıllarında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamladı. 1989-1991 yıllarında Denizli’nin Tavas İlçesi, Konak Kasabası Sağlık Ocağı’ndaki mecburi hizmetinin ardından 1991 yılında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne tayin oldu. 1992 yılından 2010 yılına kadar Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998-2000 yıllarında Trabzon Tabip Odası Merkez Delegesi olarak, 2008 – 2010 yıllarında Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana Özel Yıldızlı Güven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmasını sürdürüyor. Mehmet Aşık, evli ve iki çocuk sahibidir.