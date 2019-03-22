Sait Ürek Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı Sait Ürek, 1978 Uludere doğumludur. İlk öğretim ve lise eğitimini Uludere’de tamamladı. 2000'li yılların başlarında ticaret hayatına atıldı. Ürek, yapı gayrimenkul firmasının yönetim kurulu başkanı olarak çalışmakta. Siyasi hayatına 2011 yılında başlayan Ürek 2012 yılında AK Parti Uludere ilçe başkan yardımcılığında görev aldı. Daha sonra parti adına birçok alanda görev alarak çalışmalara devam etti. Bu kutlu yürüyüşte son olarak Uludere ilçesi belediye başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Ürek. Evli ve 5 çocuk babasıdır.