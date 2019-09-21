2.elde en çok tercih edilen otomobiller

Artan otomobil fiyatları ve kredi faizleri otomotiv sektöründeki sıfır km otomobil satışlarını ilk olarak etkileyen en temel sebepler arasında. Finansmana erişim konusunda sorun yaşayan tüketici ise tercihini ikinci el otomobillerden yapmak istiyor hatta yapıyor bile. Ancak kullanılmış otomobile olan talep arttığı için 2019 yılı boyunca bu pazardaki fiyatlarda yüzde 5 ile 10 seviyesinde artış gösteriyor.

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Tüm bu durumları göz önünde bulunduran Cardata yapmış olduğu bir çalışma sonucunda tüketicinin ikinci el pazarında en çok 40 ile 70 bin TL arasında fiyatı olan otomobilleri tercih ettiği verisine ulaşmış durumda. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleriyle alakalı olarak Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta en çok tercih edilen ikinci el otomobiller arasında. Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, sıralamış olduğum araçlar arasından 40.000 TL ile 70.000 TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar” dedi.

İkinci elde en çok tercih edilen otomobil olan Volkswagen Passat, markanın D segmenti modeli olarak öne çıkıyor. Passat sunduğu donanımı, kullanım kolaylığı, motor ve şanzıman seçenekleri fazlalığı ve prestijli duruşuyla Türk tüketicisinin sevdiği modeller arasında. Zaten sıfır km otomobil satışlarında da en çok satan modeller arasında olduğunu belirtelim.

“Kaynak sıkıntısı ikinci el araç fiyatlarını yükseltecek”

Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın, ““Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.