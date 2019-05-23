Hurda indirimi 15 bin TL’ye çıkartılıyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR

çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10,000 liradan 15,000 liraya çıkarılacak.

(AA)

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