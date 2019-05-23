Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hurda indirimi 15 bin TL’ye çıkartılıyor!

Köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

09:04 -
Haberler Otomotiv
Hurda indirimi 15 bin TL’ye çıkartılıyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR
çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10,000 liradan 15,000 liraya çıkarılacak.

(AA)

İLGİLİ HABERHurda indirimi artıyor!Hurda indirimi artıyor!

 

İLGİLİ HABERTürkiye'nin en ucuz otomobilleri!Türkiye'nin en ucuz otomobilleri!

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more