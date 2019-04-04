İhracatta lider otomotiv sektörü!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen, mart ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinde ikinci ve üçüncü nesil reformlara ve ülkenin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlara odaklanacaklarını söyledi.

Gülle, mart ayı ihracatının, özel ticaret sistemine göre 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu dile getirerek, “Genel ticaret sistemine göre ise 16 milyar 334 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Bildiğiniz gibi, geçen sene mart ayı tüm zamanların en başarılı mart ayı olmuştu. Küresel ticaretteki bunca zorluğa rağmen, ocak ve şubat aylarındaki yeni rekorlar sonrasında, mart ayı ihracatımızın performansını da korumayı başardık.” diye konuştu.

Yıl genelinde de ihracatın performans çıtasını yukarıda tutmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gülle, tüm imkanları bu konuda seferber ettiklerini kaydetti. Gülle, genel ticaret sistemiyle 2018 yılının genelinde, 9 milyar dolarlık bir ihracat rakamını daha kayıt altına aldıklarına işaret ederek, “Mart ayının başında gerçekleştirdiğimiz lansman ile bavul ticaretini kayıt altına alacak önemli bir adım attık. Böylece bavul ticareti yöntemi ile ihracat yapan ancak ihracatçıların faydalandığı imkanlardan faydalanamayan ve sayıları neredeyse 7 bine ulaşan ihracatçılarımızın sorunu, çözüme kavuşmuş oldu.” ifadesini kullandı.

Mart ayı ihracat verilerinin detaylarına da değinen Gülle, şöyle konuştu:

“Mart ayında lider sektörümüz 2,9 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörü, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda savunma ve havacılık sektöründe artışın yüzde 95,5, gemi ve yat sektöründe yüzde 25,8, çimento ve toprak ürünleri sektörümüzde yüzde 18,9 olduğunu görüyoruz.”

Gülle, mart ayında 221 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığına dikkati çekerek, bu ülkelerin 111’inde ihracat artarken 27 ülkede artışın yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

(AA)