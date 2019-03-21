İki Japon dev ortak üretim yapacak!

Toyota’nın İngiltere, Burnaston’daki fabrikasında 2020 yılında Corolla SW’nin Suzuki logolu versiyonu üretilecek. Ayrıca markanın Galler, Deeside’ta yer alan motor fabrikasında da bu otomobile motorlar üretilecek. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında olan Brexit sürecinde markaların İngiltere’de olan üretim tesisleri yatırımlarını gözden geçirmelerine neden oluyor.

Toyota’dan Automotive News Europe’a yaptığı açıklamada bu ortak otomobil üretimi için ekstra bir yatırımın olmadığı yönünde. “Fabrikanın var olan üretim hacmi bu operasyon için yeterli. İngiltere ve AB’nin vergileri ortadan kaldıracağını umud ediyoruz” açıklamasını Toyota yaptı.

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Toyota’nın motor ve Corolla ürettiği iki fabrikasında da toplam 3200 kişi çalışıyor. Burnaston’daki tesise en son 240 milyon sterlinlik yeni Corolla’nın hatchback ve station wagon üretimleri için yatırım yapıldı.

Peki ortak üretilecek SUV ne olacak?

Japon kaynaklarına göre Suzuki Toyota RAV4 Hybrid’in bir versiyonunu satacak. Bu SUV ve station wagon modeller sayesinde markanın CO2 salımı azalacak. Suzuki’nin elektrikli model eksiği ve yeni Jimny’nin ile birlikte yükselen CO2 salımı markayı sıkıntıya sokuyordu.

JATO Dynamics verilerine göre Suzuki, 114.2 gram CO2 salımı ile Avrupa’nın 6. en düşük CO2 salımına sahip olan markası konumunda. Ayrıca Toyota’nın Polonya’daki fabrikasında Suzuki’nin benzinli motorları üretiliyor.