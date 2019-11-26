Tesla’nın pick up modeline yoğun ilgi

Musk’ın pazar günü paylaştığı tweet ile Cybertruck’tan 200 bin adet ön sipariş alındığını öğrendik. Cybertruck bu ön sipariş adedine sadece 3 günde ulaşarak ciddi bir talep gördüğünü resmen göstermiş oldu. Ancak aracın tasarımı ve tanıtımı sırasında kırılan ön camları hâlâ internette en çok paylaşılan otomobil paylaşımları arasında.

Cybertruck; Model S, Model X, Semi, Roadster, Model Y ve Model 3 otomobillerinden sonra tanıtılan en yeni Tesla aracı olarak öne çıkıyor. Model 3 markanın en çok üretilecek ve herkesin satın alabileceği fiyata sahip olacak bir otomobil olarak piyasaya sunulmuştu. Ancak yüksek adetlerde üretim ve tedarikle ilgili yaşanan sorunlar otomobilin siparişlerinin aksamasına ve Tesla’yı olumsuz olarak etkilemişti.

Yüksek ön sipariş adedi Tesla’nın Cybertruck içinde Model 3’te yaşadığı sıkıntıları yaşayabileceğini gösteriyor. Cybertruck ön siparişi için müşteriler 100 dolar depozito ödemesi gerekiyor. Aracın üretim tarihi ise 2021 yılı. Musk sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 146 bin ön siparişin yüzde 42’sinin çift motorlu Cybertruck, yüzde 41’nin tri motorlu ve yüzde 17’sinin de tek motorlu olduğunu da paylaştı. Cybertruck 39 bin 900 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Aracın en yüksek fiyatlı versiyonu ise 69 bin 900 dolar.

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