Yeni Toyota Supra ne zaman çıkacak?

Kapılarını otomobil severlere açan dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkan Toyota'nın efsanevi spor otomobili Supra, 3 litrelik çift turbolu motoru, eski versiyonuna göre farklı tasarımı ve BMW temelli teknik özellikleriyle dikkat çekiyor! Yeni Supra'yı 2019yılının yaz aylarının sonunda yollarda görebileceğiz...

Otomotiv dünyasının merakla beklediği modellerden biri olan 5.nesil Toyota Supra, sonunda tam olarak karşımıza çıktı. Supra, yeni nesiliyle birlikte marka içinde yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global GR modeli olarak bir ilki de gerçekleştiriyor.

Yeni Toyota GR Supra, sürüş deneyiminin önüne geçecek hiçbir engel bulunmuyor. Önceki Toyota Supra jenerasyonların ve ilk 2000GT spor otomobilin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağrılık merkezini, kısa aks aralığını ve geniş iz açıklığını kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Toyota GR Supra, 2000GT'den ilham alan uzun kaput, kompakt gövde, çift bombeli tavanın yanı sıra önceki jenerasyon Supra'nın ön ve arka tasarımından izler taşıyor. Belirgin arka kanat ve entegre spoyler de Supra'nın dikkat çeken yanları.

Otomobilin iç görsellerine baktığınızda ise sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine kalan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla buluşturduğunu görüyorsunuz. Sürüş heyecanını artırmak amacıyla tek koltuklu yarış otomobillerinden ilham alan oturma tarzı adapte edildi. Alçak, ince ve yatay kokpit görüş açısını daha ileriye taşıyor.

Otomobilin kalbinde ise 3 litrelik çift turbolu 6 silindirli bir motor yatıyor. Son jenerasyon Supra’da kullanılan 2JZ motorun yerine gelen bu ünite aslında BMW tarafından geliştirilen ve yeni Z4’te de kullanılacak olan bir ünite. 340 hp ve 500 Nm tork üreten bu motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu detaylar ışığında yeni Supra 0’dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşabiliyor!

Sadece 900 adet üretilecek!

Toyota GR(Gazoo Racing) Supra ilk etapta üretilen 900 otomobil olacak ve satışa sunulacak. 2019 yılının yaz aylarında müşterilere teslim edilecek olan otomobil, Avusturya’nın Graz kentinde yer alan fabrikasında üretilecek! Bununla birlikte Supra'nın ünlü A şasi kodu ve yeni A90 referansıyla lansman satışa sunulacak limitli 90 adetlik Toyota GR Supra A90 Edition modeli de yer alacak. Fırtına Grisi mat boya ile gelecek A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak. Toyota GR Supra A90 Edition model, ön sipariş veren Avrupa'daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak.