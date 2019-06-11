Yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, kaygı gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtilerin eşlik ettiği ve toplumun yaklaşık olarak yüzde 3’ünde görülen Fibromiyalji hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Fibromiyalji nedir? Kimlerde görülür?

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji, bedensel ağrı ve zihinsel strese neden olan yaygın ve kronik bir sendromdur.

Fibromiyalji belirtileri artrit veya eklem iltihabı ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, artritin aksine, eklem veya kas iltihabına ve hasarına neden olduğu bulunamamıştır. Bir başka deyişle yumuşak doku ağrısına veya miyofasiyal ağrıya neden olan romatizmal bir durum olarak görülür.

Nedeni bilinmemekle birlikte, risk faktörleri arasında travmatik yaralanma, romatoid artrit ve lupus gibi diğer otoimmün hastalıklar ve genetik faktörler vardır.

Tedavisi yoktur, ancak ilaçlar, egzersiz, akupunktur ve davranışsal terapi semptomları ağrıyı hafifletmeye ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

FİBROMİYALJİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Fibromiyalji, kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Fibromiyalji hastalarının yüzde 80 ila 90’ı kadındır. Ancak çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere her yaştan insanda ortaya çıkabilir.

Ailesinde fibromiyalji rahatsızlığı olan bireylerde hastalığın görülme sıklığı fazladır.

Osteoartrit, romatoid artrit veya lupus gibi hastalıklar varsa, fibromiyalji gelişme olasılığı daha yüksektir.

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