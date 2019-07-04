İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? Bitkisel öneriler…szcu2

İdrar yaparken güçlü, sık idrara çıkma ve idrar yaparken acı veren ve yanma hissi gibi semptomları olan idrar yolu enfeksiyonu hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? Bitkisel öneriler…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında ortaya çıkan çeşitli iltihabi durumlara verilen addır. Daha sık olarak alt idrar yollarında baş gösterir. Alt idrar yolu enfeksiyonlarında iltihabi durum, idrarın böbreklerden dışarıya taşındığı mesane ve üretra adı verilen idrar yolu kısmında görülür.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) NEDENLERİ

İdrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) büyük çoğunluğuna genellikle sindirim sisteminde bulunan bakteri Escherichia coli (E. coli) neden olur. Chlamydia ve mycoplasma bakterileri üretrayı enfekte edebilir, ancak mesaneyi değil.

İdrar yolu enfeksiyonları oluştukları yere bağlı olarak farklı adlar verilir. Örneğin:

– Mesane enfeksiyonuna sistit denir.

– Üretra (İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim.) enfeksiyonuna üretrit denir.

– Böbrek enfeksiyonu piyelonefrit olarak adlandırılır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Bir İdrar Yolu Enfeksiyonunda, aşağıdaki belirtiler görülür:

– İdrar yaparken yanma hissi

– Sık sık ya da yoğun bir idrar yapma dürtüsü

– Sırt ya da alt karın bölgesinde ağrı ya da basınç

– Bulanık, koyu, kanlı veya garip kokan idrar

– Yorgunluk veya halsizlik

– Ateş veya titreme (enfeksiyonun böbreklerinize ulaştığına dair bir işaret)

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolları enfeksiyonu olan kişilerin bol su içerek mesaneyi düzenli olarak yıkaması gerekir. Su içmek idrarınızı sulandırmaya ve daha sık idrara çıkmanıza yardımcı olur, böylelikle bir enfeksiyon başlamadan önce bakterilerin idrar kanalınızdan akmasını sağlar. Bitkisel çayların tüketimi en iyi yollardan biridir. Öte yandan kahve ve alkol tüketimi kısıtlanmalıdır.

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İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN BİTKİSEL ÖNERİLER

Maydonoz: Yapılan araştırmalarda idrar söktürücü besinlerin başında gelen maydanoz çiğ olarak düzenli tüketilmelidir.

Kızılcık suyu: Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen besinlerin başındadır. Doğal asidik özelliğe sahip kızılcık düzenli tüketildiğinde mesanedeki enfeksiyonların yanı sıra vücuttaki bakterileri de vücuttan atar.

Limon suyu: Limon içerdiği çözücü madde sayesinde vücuttaki enfeksiyonlu hücreleri kısa sürede atar.

Karnabahar kürü: Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Kaynattığınız karnabaharın suyunu günde üç kere tüketmek enfeksiyondan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Sarımsak: Sarımsak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin üremesini engeller.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA RİSK FAKTÖRLERİ

Her yaşta ve cinsiyetten insanlar bir idrar yolu enfeksiyonu geliştirebilirler. Ancak, bazı insanlar diğerlerinden daha fazla risk altındadır. Aşağıdaki faktörler İYE geliştirme olasılığını artırabilir:

– Cinsel ilişki; özellikle cinsel olarak aktif kadınlar, cinsel olarak aktif olmayan kadınlardan daha fazla İYE alma eğilimindedir. Yeni bir cinsel partnerin olması da riskinizi arttırır.

– Şeker hastalığı

– Kişisel hijyenin yeterli olmaması

– Mesaneyi tamamen boşaltan sorunlar

– Sonda kullanımı

– Bağırsak inkontinansı

– İdrarın tıkanmış akışı

– Böbrek taşı

– Bazı doğum kontrol yöntemleri

– Gebelik

– Menopoz

– İdrar yollarını içeren prosedürler (Üriner cerrahi veya tıbbi aletleri içeren idrar sisteminizin incelenmesi hem idrar yolu enfeksiyonu gelişme riskinizi artırabilir.

– Bağışıklık sisteminin zayıflaması

– Uzun süre hareketsizlik

– Spermisit ve tampon kullanımı

– Bağırsak ve idrar yollarının doğal florasını bozabilecek antibiyotik kullanımı