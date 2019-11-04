Ispanak zehirler mi?

İki gündür İstanbulluların gündemini meşgul eden ve merak edilen ıspanak zehirlenmesi vakaları ile ilgili bilgiler veren Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Nihat Yakut, ıspanağın tek başına zehirlememiş olabileceğini, ancak arasına karışmış başka bir bitkinin zehirlenmeye sebep olabileceğini söyledi. Yakut, bu sebepler dışında ıspanak ile ilgili şu uyarıları yaptı:

Tek başına ıspanaktan zehirlenmek söz konusu değildir. Ispanaklarda zirai ilaç yani pestisit kalıntıları varsa bu bir zehirlenmeye yol açabilir. Belirlenen limitlerin üzerinde kullanılan zirai ilaçlar veya yasal olmayan, yasaklı ilaçlar kullanılıyorsa bu gibi zehirlenmeler söz konusu olabilir. Çünkü pestisit kalıntıları evlerimizde yaptığımız yıkamayla kolaylıkla arındırılamayabilir.

İYİ YIKANMALI

Ispanak gibi yeşillikler ve sebzeler alındığı zaman bol suyla, iki veya üç kez yıkanmalıdır. Bir kap dolusu suyla yapraklar tek tek yıkanırsa, yıkanırken elle sıvazla yöntemi kullanılırsa yeşillik üzerindeki çamur veya toprak temizlenirse doğru temizleme gerçekleşebilir. Bu yıkama iki ya da üç kez tekrarlanmalıdır. Aynı şekilde yeşil yapraklı sebzeler ve normal sebzeler sirkeli suda bekletilmelidir. Sirkeli su imkanı yoksa karbonatlı suda sebzeler bekletilmelidir. Sebze yemekleri ayrıca çelik ve cam kaplarda iki gün buzdolabında muhafaza edilerek tüketilmelidir.

ISI DEĞİŞİKLİKLERİ MİKROBİYAL YÜKÜ ARTIRIR

Sebzeler tek kişi tarafından yenecekse tek kişiye yetecek kadarı daha ufak bir tencereye alınıp ısıtılarak tüketilmelidir. Tüm yemeğin tamamen ısıtılıp sonra tekrar buzdolabına girmemesi gerekmektedir. Isı değişiklikleri yemek içindeki mikrobiyal yükünü artırarak bozulmalara ve eğer fark edilmezse zehirlenmelere neden olabilir. Bu nedenle ikinci gün tüketeceğiniz yemeklerin kokusuna ve tadına bakarak bozulup bozulmadığını tespit etmek; zehirlenmeleri önlemek açısından önemlidir.