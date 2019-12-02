Hem estetik cerrahi hem de plastik cerrahi, hastanın vücudunun iyileştirilmesiyle uğraşırken, hasta sonuçlarına yönelik eğitim, araştırma ve hedefleri yönlendiren genel felsefeler farklıdır. Peki, plastik cerrahi nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

PLASTİK CERRAHİ NEDİR?

Plastik cerrahi (plastik ve rekonstrüktif cerrahi), bir vücut kısmının veya karakteristiğinin görünümünü yeniden yapılandırmak veya değiştirmek için yapılan her türlü ameliyatı ifade eder.

Plastik cerrahide plastik kelimesinin yapay anlamına geldiği gibi yaygın bir yanlış anlaşılma vardır. Aksine, kelime kalıplama veya form verme anlamına gelen eski Yunanca plastikos kelimesinden gelmektedir. Plastik cerrahi, hem kişinin görünümündeki düzelme hem de hastalık, travma veya doğum bozukluklarından kaynaklanan yüz ve vücut dokusu kusurlarının rekonstrüksiyonunda yer alan cerrahi bir uzmanlık alanıdır.

Plastik cerrahi, öncelikle işlevi geri kazanmak veya fiziksel görünümü değiştirmek için yapılmasına bağlı olarak, rekonstrüktif veya kozmetik (estetik) cerrahi olarak geniş bir şekilde sınıflandırılabilir.

Rekonstrüktif plastik cerrahi, disfonksiyonel (Bir yapı veya organın çalışmasındaki bozukluk ile ilgili) vücut kısımlarını iyileştirmek için kullanılan bir tedavidir. Aynı zamanda bireyin görünüşünü değiştirebilse de, öncelikle fonksiyonu geri kazanmak için kullanılır. Örneğin, travma yoluyla kopmuş uzuvları yeniden vücuda bağlamak için kullanılabilir.

Kozmetik plastik cerrahi prosedürleri, teknikleri ve prensipleri tamamen hastanın görünümünü iyileştirmeye odaklanmıştır. Estetik çekiciliği geliştirmek, simetri ve oran, kilit hedeflerdir. Baş, boyun ve vücudun her bölgesine estetik bir ameliyat yapılabilir.

PLASTİK CERRAHİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

– Yüz şekil bozuklukları: Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları

– Yarık dudak-damak

– Kraniofasiyal – maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri

– Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)

– Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar

– Burun defektleri, tümörleri, kopmaları

– Tükrük bezi problemleri

– Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar

– Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları

– Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi

– Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları

– Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu

– Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu

– Jinekomasti (Erkekte büyük meme)

– Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)

– Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu,

– Göğüs ve karın duvarı defektleri

– El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb)

– El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları

– Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)

– Deri ve yumuşak doku tümörleri

– Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar

– Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar

– Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Kozmetik (Estetik) Plastik Cerrahi:

– Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)

– Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların tedavisi)

– Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması

– Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)

– Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi ,

– Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti),

– Deride skar (yara izi) ve düzensizliklerin giderilmesi,

– Saç ekimleri- replasmanları

– Lazer uygulamaları (Yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi

– Estetik meme operasyonları :Büyütme, küçültme ve dikleştirme

– Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)

– Karın germe (Abdominoplasti)

– Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile)

– İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)

– Cilt bakımları ve girişimleri

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