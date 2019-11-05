İnsan gibi görünseler de değiller! Çocuklar için tehlike büyük…

Instagram’daki sanal ünlüler masum gözükse de çeşitli algoritmalarla çocuklar için tehdit oluşturuyor. İlk bakışta oldukça gerçekçi gözüken karakterlerin, çocukları kolayca manipüle edebileceklerine dair endişeler bulunuyor. Webtenko’daki habere göre sanal ünlü akımının öncülerinden olan Lil Miquela, Instagram’da 1,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı ve model olarak nitelendiriliyor.

SANAL ÜNLÜNÜN SANAL SEVGİLİSİ

Sanal ünlü olarak tasarlanmış olan Bermuda’nın 172 bin takipçi bulunuyor. Ayrıca Bermuda’nın başka bir sanal ünlü olan Blawko ile kurgusal bir ilişkisi bulunuyor. Blawko’nun ise 145 bin takipçisi var.

GENÇLERİ ETKİLEMEK İÇİN CANLI VERİLERİ KULLANIYOR

Psikolog Dr. Linda Papadopulos, “Sanal ünlüler, markalara ve şirketlere bir düğmeye tıklayarak genç kitleye hitap etme olanağı sağlıyor. Bu; şirketlerin, en etkili görüntü dizisini oluşturmak için canlı verileri kullanarak gençleri kolayca manipüle etmelerine olanak sağlıyor” açıklamalarını yaparak sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. Sanal ünlüler, kimi zaman kendilerini robot olarak nitelendiriyor kimi zaman da insanmış gibi davranıyorlar. Bu da şirketlerin karma gerçeklik olarak adlandırdıkları bir taktik.