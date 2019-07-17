Yaşlandırma uygulaması FaceApp nasıl indirilir?

FaceApp uygulamasını cep telefonunuza haberimizde yer alan linkten yükleyebilir, ardından herkesin yaptığı gibi yaşlı halinizi elde edebilirsiniz. Uzmanlar internet dünyasını kasıp kavuran akımın tehlikelerine dikkat çekiyor. Yüz tanıma teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri tabanı oluşturuluyor, kullanıcılar FaceApp uygulamasını indirerek bilgilerini gönüllü bir şekilde vermiş oluyor. Üstelik erişim izni verildiği için uygulamaya yüklediğiniz resim hakkında artık hak iddia edemiyorsunuz.
FaceApp uygulamasında sadece yaşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil; saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halini merak edenler de bu uygulamaya başvuruyor.
FACEAPP UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ
Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri
Saç rengini ve stilini değiştirin
Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın
Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun
Güzel gülümsemeler ekleyin
Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin
Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın
Cinsiyet değiştirme
Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin
Yaşınızı değiştirin
İlginç dövmeler ekleyin
Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın