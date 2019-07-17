Yaşlandırma uygulaması FaceApp nasıl indirilir?

FaceApp uygulamasını cep telefonunuza haberimizde yer alan linkten yükleyebilir, ardından herkesin yaptığı gibi yaşlı halinizi elde edebilirsiniz. Uzmanlar internet dünyasını kasıp kavuran akımın tehlikelerine dikkat çekiyor. Yüz tanıma teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri tabanı oluşturuluyor, kullanıcılar FaceApp uygulamasını indirerek bilgilerini gönüllü bir şekilde vermiş oluyor. Üstelik erişim izni verildiği için uygulamaya yüklediğiniz resim hakkında artık hak iddia edemiyorsunuz.

ANDROİD İÇİN FACEAPP

İOS İÇİN FACEAPP

FaceApp uygulamasında sadece yaşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil; saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halini merak edenler de bu uygulamaya başvuruyor.

FACEAPP UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

Saç rengini ve stilini değiştirin

Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

Güzel gülümsemeler ekleyin

Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Cinsiyet değiştirme

Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

Yaşınızı değiştirin

İlginç dövmeler ekleyin

Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın