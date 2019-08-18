Liyakat yok, biat var!

AKP'nin 18'inci yılını kutladığı şu günlerde görünen tablo hiç de parlak değil!

– 7 ayda 8 bin şirket kapandı!

– Binlerce şirket konkordato ilan etti, birçoğu iflas bayrağını çekti.

– Gerçek işsiz sayısının 6 milyon 890 bine çıktığı anlaşıldı.

– İşsizlik, hem aylık hem yıllık olarak hızla yükselmeye devam ediyor.

– Sanayide çarklar dönmez hale geldi, ekonomi daraldı, sanayi üretimi geriledi.

– Ülkede yaşam kalitesi bozuldu, Avrupa yerine Afganistan'a yaklaştık!

– Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi zengin de, fakir de, herkes hissediyor.

Bunu hissetmeyen sadece AKP'liler ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Bey… Gerçeği kabullenemiyor ve sürekli içi boş ekonomi paketleri açıklıyor!

Peki, neden bu haldeyiz? İktidar liyakat yerine biatı esas alıyor, önemli görevlere kendi yandaşlarını getiriyor.

Ekonomi bilgi, beceri ve tecrübe işidir. Ehil olmayan ellerde ekonomi gemisi yürümez, karaya oturur!

Artık emin oldum… Toplum olarak insanlığımız kalmamış!

Eskiden “yiğitiz, mertiz, düşene vurmayız” diye övünürdük…

Şimdi yiğitlik de kalmadı, mertlik de… Ülkemizde aşağılık insanların sayısı ürkütücü ve utandırıcı boyutta arttı.

Vicdansızlık sardı toplumu… Neden böyle olduk? Ahlâk yapımız neden bozuldu? Neden çevremiz hain, kalleş insanlarla doldu? Bu ayrı bir araştırma konusudur ama bugünkü durumumuz içler acısıdır!

Ülkemizde yaşanan olayları duydukça utancımdan yerin dibine giriyorum.

Nasıl yozlaştık, nasıl çürüdük böyle?

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Hafta içinde Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yaşanan insanlık dışı olay nefret uyandırdı.

Vicdansız, alçak, kalleş bir grup, yüzde 92 engelli olan savaş gazisini demir çubuklarla insafsızca dövdü.

Kuzey Irak'ta teröristlerle savaşırken bombalı bir saldırı sonucu vücuduna 34 şarapnel parçası saplanan gazi Ömür Karaman, 6 ay yoğun bakımda tedavi edildikten sonra hayata dönmüş, iki yıl sonra güçlükle yürümeye başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta kendini iyi hisseden gazi, yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne gelmiş, bu arada deniz havası almak için sahile gitmişti.

Gazi, oturduğu kafede ayaklarını bir sandalyeye uzatmak zorunda kaldı, çünkü sakattı ve ancak öyle rahat edebiliyordu.

İşte olay böyle patlak verdi. Ömür Karaman yüzde 92 engelli bir gazi olduğunu söylemesine rağmen, işletmenin sahibi ve adamlarının saldırısına uğradı.

Kendini koruyacak gücü olmayan gaziyi demir çubuklarla dövüp bir kez daha hastanelik ettiler.

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Yapılan vicdansızca saldırıya barbarlık sözü bile az gelir.

Kendisini savunamayan bir gaziyi on- on beş kişinin demir çubuklarla acımasızca dövmesi bizim toplumumuzun “erkeklik” anlayışının ne kadar iğrenç bir hale geldiğini gösteriyor.

O gazi, bu yurdun insanlarının huzurunu sağlamak için çarpışırken vurulup sakat kalmıştı… Vandallar buna bile saygı duymadılar!

Ömür Karaman “Ben gaziyim” dedikçe “Bize ne lan gazi olduysan… Gazi, oldun da bizim için mi gazi oldun?” diye bağırıp vahşice vurdular.

Herkes seyretti bu vahşeti… Sadece bir delikanlı “Bir gaziye bunu nasıl yaparsınız?” diyerek yardım etmeye çalıştı. Bu defa onu da dövdüler!

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İki yaralı önce hastaneye gidip tedavi oldu, sonra ikisi birden savcılığa gittiler.

Sonuç ne mi oldu?

Savaş gazisini kahpece döven 15-20 saldırgandan sadece üçü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Tutuklananların da kısa sürede salıverileceği kesin!

Ülkemizde iki kelimelik tweet atanlar tutuklanır, vahşice, kalleşçe, ahlâksızca dayak atanlar ise serbest bırakılır!

Kendi kahramanlarına sahip çıkmayan bir milletin, saygının, insanlık ve uygarlığın yok olduğu, şiddetin ve kaba kuvvetin egemen olduğu bir ülkenin geleceği aydınlık olamaz!

TEBESSÜM

Aslan ile kuzu

Temel, aslanla kuzuyu aynı kafeste yaşatacağını iddia eder.

“Dalga mı geçiyorsun? Asla yapamazsın! Bu mümkün değil” derler.

“Deneyeyim de gözlerinizle görün” der Temel…

…Ve hayvanat bahçesinde deneme başlar.

İtiraz edenler bir hafta sonra gelip bakarlar ki, aslan ile kuzu aynı kafeste…

“Bunu nasıl yaptın?” diye hayretle sorarlar. Temel:

“Çok basit yahu… Her gün kafese yeni bir kuzu koyuyoruz!” der.

Kıssadan hisse:

Ülkemizdeki, siyasi partilerin yaşamları da buna benziyor. Kuzular bir bir ızgara-şiş oluyor!

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların yüzlerini tanıyabilirsin ama yüreklerini asla!