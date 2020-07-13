2 bin kişiye antikor testi yapıldı… Sonuçlar dikkat çekici!

Corona virüsü salgınını başarılı bir şekilde yöneten Almanya şimdi de antikor testlerine başladı.

İlk olarak Saksonya eyaletinde okullar seçildi ve burada yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmene test uygulandı.

SADECE 12 KİŞİ

Almanya Mayıs ayında alınan kararlar tedbirleri gevşetme kapsamında okulları da açmıştı.

Öğrenci ve öğretmenler de bu kapsamda okullara giderek hayatın akışını normalleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık iki ay sonra ise Alman yetkililer okullarda antikor testi uygulama kararı aldı.

14 ile 18 yaşları arasında bin 500 öğrenci ve 500 öğretmene uygulanan testlerde sadece 12 kişinin Covid-19’a karşı antikor ürettiği görüldü.

Sonuçların ardından açıklama yapan Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı Christian Piwarz, sonuçlara göre okulların maske ve diğer tedbirler eşliğinde Ağustos ayında açılabileceğini ifade etti.