ABD seçimlerinde kritik gelişme! İkinci tartışma iptal oldu

ABD’de Başkan Donald Trump’ın corona virüsüne yakalanması sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trump sanal olarak yapılmasına karar verilen tartışmaya katılmayacağına söylerken, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Amerikan seçimlerinin vazgeçilmesi olan adayların karşılıklı tartıştıkları programın ikinci ayağı, iki adayın fikir ayrılığı nedeniyle iptal oldu. Trump ve Biden’ın 15 Ekim için farklı programlara katılacaklarını açıklamalarının ardından Başkanlık Tartışmaları Komisyonu iptal kararını duyurdu.

Komisyon Trump’ın corona virüsüne yakalanması nedeniyle 15 Ekim’deki tartışmanın sanal ortamda yapılması gerektiğini açıklamıştı. Biden testlerin pozitif olduğu sürece “tartışma yapılmaması” gerektiğini söylerken, Trump ise tartışmanın sanal ortama taşınması durumunda katılmayacağını açıklamıştı.

‘SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM’

Komisyon yaptığı duyuruda 22 Ekim'de yapılması planlanan son tartışma programının hazırlıklarına odaklanacağını bildirdi.

Trump, corona virüsü teşhisi konduktan sonra paylaştığı Twitter mesajında Miami'deki podyumda Biden'la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, “Harika olacak!” demişti.