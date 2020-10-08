Trump’tan sanal tartışma programına rest: Katılmayacağım

Komisyon, 15 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programının sanal ortaya taşınmasının gerekçesini “tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin korunması” olarak belirtti. Açıklamada, katılımcıların ve moderatörün Miami’de olacağı, ancak tartışmaya “farklı mekanlardan katılacakları” ayrıntısına yer verildi.

Başkan Trump ise corona teşhisi nedeniyle tartışmanın sanal ortama taşınacağı kararına tepki gösterdi ve programa sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını söyledi. Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’nun programın formatına ilişkin karar değişikliğinden kısa süre sonra Fox News’e konuşurken, “Sanal tartışmaya gitmiyorum” dedi.

BIDEN DOĞRUDAN SESLENECEK



VOA Türkçe’nin aktardığına göre Trump’ın bu açıklaması, 15 Ekim’de yapılması planlanan yayının yapılıp-yapılmayacağı tartışmasını gündeme getirdi.

Joe Biden’ın seçim kampanyası sorumlularından Kate Bedingfield yaptığı açıklamada, “Biden, Amerikan kamuoyuna doğrudan seslenmeyi bekliyor” dedi.

Bir hafta önce corona virüsü teşhisi konan Başkan Trump, Salı günü paylaştığı Twitter mesajında Miami’deki podyumda Biden’la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, “Harika olacak!” demişti.