ABD’de rekor artış! Tıp fakültelerine başvuruda ‘Fauci Etkisi’

Dünyanın dört bir yanında corona virüsü ile mücadele devam ederken, insanlık için oldukça sarsıcı geçen yılın psikolojik etkileri, davranışlarda ve kararlarda da etkili oluyor. ABD’nin köklü yayın organlarından NPR’ın haberine göre ABD genelinde tıp fakültelerinde okumak için başvuru yapan öğrencilerin sayısı yüzde 18 oranında artış gösterdi.

“Fauci Effect” (Fauci Etkisi) olarak adlandırılan bu etki, isminden de anlaşılacağı üzere adını Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün başındaki isim olan Dr. Anthony Fauci’den alıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, GENÇLERE İLHAM VERDİ

Covid-19’la mücadele sürecinde ülkenin öne çıkan figürlerinden biri olan ve ABD’nin HIV/AIDS, SARS, domuz gribi, MERS ve Ebola gibi salgınlarla mücadelesinde de aktif rol oynayan Dr. Fauci ile tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları gençlere ilham verdi.



NPR’ın konuştuğu isimlerden olan Sam Smith, bu tercihini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl düşünmemi sağladı. Gelecekte muhtemelen bir başka pandemi daha yaşanacak. Bu sebeple bir sonrakinde ön saflarda yer almak istiyorum.”

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde çalışan ve Covid-19 nedeniyle çalışma saatleri ciddi bir şekilde düşen 25 yaşındaki Smith, tıp okumak için hazırlıklarını sürdürüyor ve aklında enfeksiyon hastalıkları alanında uzmanlaşmak düşüncesi yatıyor. ABD genelinde bu sonbaharda üniversite kayıtlarında bir düşüş gözlemlenirken Smith gibi ilham alan gençler sayesinde tıp fakültesine yapılan başvurularda rekor kırıldı. AAMC’nin (Amerikan Tıp Kolejleri Birliği) raporuna göre ülke genelinde bu artış yüzde 18 olarak tespit edildi.

FAUCI'NİN BAŞARISI... 1966'dan bu yana doktorluk yapan ve 1984'ten beri de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün başında yer alan Anthony Fauci; enfeksiyon hastalıklarına karşı yaptığı çalışmalarıyla dünyaca ünlü bir bilim insanı. Sayısı ödül sahibi Fauci'nin belki de en büyük başarısı referans bir bilim insanı olması. 2003'te The Institute for Scientific Information (Bilimsel Enformasyon Enstitüsü) raporuna göre 1983-2002 yılları arasında tüm alanlarda 2.5 ila 3 milyon makalede referans gösterilen Fauci, en çok referans gösterilen bilim insanları arasında 13. sırada yer alıyordu.

AAMC’nin öğrenci işleri ve programlarından sorumlu kıdemli direktörü Geoffrey Young, bu artışı 11 Eylül’den bir örnekle destekliyor. Young, “11 Eylül’den sonra da orduya katılımda çok ciddi bir artış gözlemlenmişti. Geçmişe bakınca bu artışın benzerlik gösterdiği tek olay bu” ifadelerini kullandı.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, 90 kişilik kontenjanı olan bölüme 11 binin üzerinde başvuru yapıldığını ve geçen seneye göre yüzde 50 artış gözlemlendiğini belirtirken Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi ise yüzde 27 artışla 110 kişilik bölüme 12 bin 24 başvuru geldiğini aktardı.

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Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Kristen Goodell, “İnsanlar Anthony Fauci’ye, çevrelerindeki doktorlara bakıyor ve ‘Biiliyor musun, bu harika. Bu fark yaratmam için seçebileceğim bir yol’ diye düşünüyor” dedi.

FAUCI, TRUMP’A KARŞI!

Fauci Etkisi olarak adlandırılan bu etkiye sebep olan Anthony Fauci ise özellikle Donald Trump’ın kendisini hedef almasıyla da dünya çapında popülerlik kazandı. Ronald Reagan döneminden bu yana ABD başkanlarına danışmanlık yapan ve 2008’de AIDS’le mücadeledeki çalışmalarından ötürü George W. Bush tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası’na layık görülen Fauci, ABD’nin pandemiyle mücadelesinin de facto lideri konumundaydı.

Katı sosyal mesfe uygulamalarını savunan Anthony Fauci, Nisan ayının ortasında yaptığı açıklamalarda hükümeti adım atmakta geç kalmakla suçlamıştı. Trump destekçileri tarafından topa tutulan Fauci, yaz döneminde ülkenin gidişatını olumsuz olarak tanımlarken Trump, 7 Temmuz’da Fauci’ye katılmadığını “Bence iyi konumdayız. Fauci’ye katılmıyorum” sözleriyle ifade etmişti.

Gerilim böylece başladı ve iki gün sonra 9 Temmuz’da Donald Trump, kamuoyu önünde Fauci’nin süreçte “bir sürü hata” yaptığını öne sürdü. Karşılıklı gerginliğin sürdüğü süreçte 18 Ekim’de Fauci, Trump’ın corona virüsüne yakalanmasını “şaşırmadım” sözleriyle yorumladı. Bir gün sonra Trump ise Fauci için “felaket” diyecek ve “insanların Covid’den sıkıldığını” iddia edecekti.

Artık kampanyalarında da rakibi Joe Biden ile Anthony Fauci’yi birlikte hedef alan Trump, 19 Ekim’de ise Joe Biden’a kürsüden sataşırken “Fauci’yi dinlemek istiyor” ifadelerini kullandı. Biden’ın buna yanıtı ise sadece “Evet…” oldu. Son olarak 4 Aralık’ta Joe Biden, Fauci’nin sağlık başdanışmanı olarak başkanın yanında görev alacağını açıkladı.

ANTHONY FAUCI: ‘FAUCI ETKİSİNDEN ZİYADE…’

NPR, Anthony Fauci’ye ‘Fauci Etkisi’ni sordu: “Çok gurur verici. Ancak muhtemelen Fauci Etkisi’nden ziyade daha gerçekçi bir değerlendirme yapmak gerekirse, bu durum; bireyin sağlığı ve küresel sağlık üzerinde önemli derecede etki sahibi olmak için çabalayan ve umut ediyoruz ki başarılı olan doktorların etkisi. Elbette daha çok genç bireyi tıp fakültelerine çekmeye yarayacaksa buyrun, ismimi kullanın. Seve seve.”

ABD için başvuruların rekor seviyede artması ise tam vaktinde gelen sevindirici bir haber. AAMC’nin tahminlerine göre 2033 yılında doktor sayısı 54 bin 100 ile 139 bin arasında azalacak. Aktif doktorların neredeyse yarısı gelecek 10 yılda emeklilik yaşına gelecek. Oy kullanma hakkı bulunan ABD vatandaşlarının yüzde 35’i doktor bulmakta zorlandığını açıkladı. Bu oran 2015’e kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.

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Fauci tıp fakültesi başvurularının artmasını sosyal adalet bilinci olarak da okuduğunu aktarırken gençlerin bu hareketinin yalnızca kendilerine karşı değil çevrelerine karşı da sorumluluk hissettikleri anlamı taşıdığını belirtti.

Ancak buna rağmen eğitimin paralı olduğu ABD’de yüksek öğrenim kredisi kullanan bir tıp fakültesi mezunu, kepini havaya attığı gün 241 bin 560 dolar borçla da karşı karşıya kalıyor. Ülkedeki tıp öğrencilerin yalnızca yüzde 7’si siyahlar ve latin kökenlilerden oluşuyor.