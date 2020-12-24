Aliyev, Gubadlı şehrini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

“BU GÖRÜNTÜLER, TAZMİNAT DAVAMIZ İÇİN KANIT OLACAK”

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Yol güzergahında işgalden kurtarılan Zengilan’ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, “Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da ‘buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu’ iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak” diye konuştu.