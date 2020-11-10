Azerbaycan bastırıyor, Rusya diretiyor… Barış gücünde Türk askeri muamması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğini ilan etmesinin ardından sona erdi.

Rusya’nın arabulucuğunda ortak bir bildiriye imza atılırken, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorunda bir barış gücü oluşturulmasına karar verildi. Rus birliklerinin bulunacağı koridorda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü devriye gezecek.

ALİYEV: TÜRKİYE DE OLACAK

Söz konusu barış gücüyle ilgili bugün birbiri ardına açıklamalar geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış gücünde Türkiye’nin de rol alacağını söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Dağlık Karabağ’da ateşkesin izlenmesi için Rusya ve Türkiye’nin ortak gözlem merkezi kurmasını görüştü.

‘AYRI BİR ANLAŞMA KONUSU’

Kremlin’den ise bu açıklamaya yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Dağlık Karabağ’a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma bulunmadığını açıkladı. Peskov, Dağlık Karabağ dışında kurulacak olan ateşkes gözlem merkezinin ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısında konuya değinen Çavuşoğlu, “Son günlerde bu girişimler olduğu zaman gerek Azerbaycan ile gerekse Rusya’yla hep temas halindeydik, görüşmelerimizi sürdürdük. Dün gece ateşkes imzalandı üç ülke arasında. Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

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