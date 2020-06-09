Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 315 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 229 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam ölü sayısı 98’e, vaka sayısı da 8 bin 191’e yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 606 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da toplam 349 bin 200 Covid-19 testi yapıldı. (İHA)

İLGİLİ HABER Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeni 'corona' genelgesi!