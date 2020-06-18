Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da ölü sayısı 139’a yükseldi!

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a, toplam vaka sayısı ise 11 bin 329'a ulaştı.

18:53 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da ölü sayısı 139’a yükseldi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 corona virüsü vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 117 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 329’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139’a ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 192 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 403 bin 499 kişiye corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERCoronayı reddederek dini binayı ele geçirdi!Coronayı reddederek dini binayı ele geçirdi!

Azerbaycan Corona operasyon Rusya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more