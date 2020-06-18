Azerbaycan’da ölü sayısı 139’a yükseldi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 corona virüsü vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 117 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 329’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139’a ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 192 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 403 bin 499 kişiye corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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