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Azerbaycan’da son 24 saatte 491 vaka tespit edildi!

Azerbaycan'da son 24 saatte 491 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Toplam vaka sayısı 12 bin 729’a yükseldi.

18:57 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son 24 saatte 491 vaka tespit edildi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 491 kişide corona virüsüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 283 kişinin de iyileşerek, taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 12 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 154'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek, taburcu olanların sayısı ise 6 bin 799 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 422 bin 49 kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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