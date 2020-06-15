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Aşının fiyatı belli olmuştu! Bir ülke daha sırada…

Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin sonbaharın sonlarına doğru 400 milyon doz aşı üzerinde anlaştığı AstraZeneca adlı ilaç firması coronanın mağdur ettiği bir diğer Avrupa ülkesi İspanya ile de anlaşmak üzere.

Sozcu.com.tr
21:25 -
Haberler Dünya
Aşının fiyatı belli olmuştu! Bir ülke daha sırada…

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının üretim ve dağıtımını yapacak olan İngiliz AstraZeneca adlı ilaç firması, Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda ile varılan anlaşma sonrası şimdi de İspanya ile anlaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

Acil Sağlık Koordinatörü Fernando Simon, basına yaptığı açıklamada İspanya’nın üretilen Covid-19 aşısını satın almak için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

FİYATI BELLİ OLMUŞTU

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, AstraZeneca’ya 300 milyon doz corona virüsü aşısı için 750 milyon euro (5 milyar 775 milyon TL) ödeyecek. Bir aşı için fiyat 2,5 euro (19 TL) olacak.

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro (843.1 milyon dolar) ödeme yapacak.

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Son güncelleme: 21:33 15.06.2020
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